Джакарта, 24 января, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии зафиксировало 1626 случаев заражения штаммом «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние дни число носителей штамма «Омикрон» увеличилось на 257 человек.

Министерство здравоохранения Индонезии отметило, что большинство пациентов, заразившихся штаммом «Омикрон» прошли полную вакцинацию от коронавируса. Только 6,1% заразившихся не были вакцинированы.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Нидерландах призвали предоставить защиту историку Бонни Трияне, которого привлекли к уголовной ответственности.