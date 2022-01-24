В Японии видят, как Курилы становятся «святыней ядерной стратегии» РФ
Токио, 24 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Россия наращивает военный потенциал на Курильских островах, превращая их «в святыню своей ядерной стратегии», пишет японское издание «Тюнити симбун».
Автор публикации отмечает, что Россия стремится защитить от возможных атак свои атомные субмарины, вооружённые баллистическими ракетами, а также использует Охотское море в качестве форпоста.
«Я проследил за тем, как Россия превращает «северные территории», которые японское правительство считает исконно японской территорией, в святыню своей ядерной стратегии», — пишет журналист.
Так, президент России Владимир Путин возродил посёлок Рыбачий, где базируются подводные лодки Тихоокеанского флота РФ. В 2002 году Путин отклонил предложение об упразднении базы подлодок, теперь здесь должны появиться две современные атомные субмарины с баллистическимиракетами проекта «Борей», а также две подлодки с крылатыми ракетами проекта «Ясень».
Японию беспокоит, что этот вопрос переплетается с проблемой «северных территорий», говорится в публикации. Кроме того, Россия рассматривает Охотское море как форпост. Если на островах от Камчатки до юга Курил развернуть ракеты и танки, море превратится в «ядерную святыню».
Военный эксперт Ю Коидзуми обратил внимание на малоизвестность факта о курсировании российских атомных подлодок вблизи Японии. Кроме того, у России есть «ядерная святыня» в Баренцевом море вблизи Северного полюса, где субмарины защищены толстым слоем льда, говорится в статье.
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