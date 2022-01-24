Токио, 24 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Россия наращивает военный потенциал на Курильских островах, превращая их «в святыню своей ядерной стратегии», пишет японское издание «Тюнити симбун».

Пресс-служба АО «ПО Севмаш» РПКСН проекта «Борей» — ядерный щит России, построенный на «Севмаше»

Автор публикации отмечает, что Россия стремится защитить от возможных атак свои атомные субмарины, вооружённые баллистическими ракетами, а также использует Охотское море в качестве форпоста.

«Я проследил за тем, как Россия превращает «северные территории», которые японское правительство считает исконно японской территорией, в святыню своей ядерной стратегии», — пишет журналист.

Так, президент России Владимир Путин возродил посёлок Рыбачий, где базируются подводные лодки Тихоокеанского флота РФ. В 2002 году Путин отклонил предложение об упразднении базы подлодок, теперь здесь должны появиться две современные атомные субмарины с баллистическимиракетами проекта «Борей», а также две подлодки с крылатыми ракетами проекта «Ясень».

Японию беспокоит, что этот вопрос переплетается с проблемой «северных территорий», говорится в публикации. Кроме того, Россия рассматривает Охотское море как форпост. Если на островах от Камчатки до юга Курил развернуть ракеты и танки, море превратится в «ядерную святыню».

Военный эксперт Ю Коидзуми обратил внимание на малоизвестность факта о курсировании российских атомных подлодок вблизи Японии. Кроме того, у России есть «ядерная святыня» в Баренцевом море вблизи Северного полюса, где субмарины защищены толстым слоем льда, говорится в статье.

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