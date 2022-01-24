Краснодар, , 09:29 — REGNUM Штормовое предупреждение действует на территории всех районов Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 24 января.

Снегопад Krd.ru

В Сочи 24 января прогнозируется сильный снег, налипание снега. Опасность схода лавин сохраняется в Апшеронском, Мостовском районах, а также горном кластере Сочи. По всей территории края в течение дня ожидается сильный ветер.

Как сообщает ИА REGNUM, непогода держится на Кубани уже более двух суток — на регион обрушились сильные снегопады. Так, накануне, 23 января, дважды вынужденно приостанавливалась работа аэропорта Краснодара.