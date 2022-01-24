Барнаул, 24 января, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Алтайском крае проблема бродячих собак стоит очень остро, но власти отмалчиваются. Об этом в связи с трагедией в забайкальской Домне депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду») написала в своем телеграм-канале:

Собака на цепи

«Проблему бродячих собак поднимала шесть месяцев назад, когда в Железнодорожном районе Барнаула было несколько стай бездомных животных. Не менее 14 собак, они убивали кошек, нападали на людей. Жить по соседству с дикими животными, которые в любую секунду готовы напасть на людей, в том числе на детей, это не просто проблема. Это чрезвычайная ситуация!

Ещё летом написала депутатские запросы, объяснила, что такая ситуация для летнего периода нетипична, и с наступлением зимы количество стай и численность бродячих собак вырастет до критического уровня, но власти решили отделаться отпиской.

В результате январь 2022 года. Алтайский край захлестнула проблема бродячих собак. Мне поступают жалобы и просьбы от жителей Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Алейска. Люди уверяют, что такого количество бездомных собак не было с 90-х годов.

Собаки ведут себя агрессивно: кидаются на животных, прохожих, школьников. Даже в центре Барнаула количество бродячих собак зашкаливает. На Чернышевского и Интернациональной, на Партизанской и даже на детской площадке возле Гулливера агрессивные стаи собак не дают людям покоя.

И это, по сути, центр города, что уж говорить про частный сектор и пригород. Там эта проблема в зимний период самая актуальная. ерилизация не решат проблему, если потом животные будут отпущены на свободу. Они будут голодные и злые. Продолжатся нападения на людей.

Уже не первый год говорю о необходимости либо создать государственные питомники, либо оказывать достойную поддержку частным. Очень важно на федеральном и региональном уровнях принять работающий закон об ответственном содержании домашних животных, благодаря которому безнаказанно выкинуть животное на улицу будет невозможно».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января, по дороге домой из музыкальной школы в Домне пропала семилетняя девочка, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попросил поддержки, заявив, что законодательство не позволяет удалить собак с улиц населенных пунктов.

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