Москва, , 09:28 — REGNUM Об опасном и нетипичном осложнении после перенесенного COVID-19 рассказал 24 января главный врач сети клиник «К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Как рассказал в интервью с радио Sputnik Чурадзе, проявления COVID-19 бывают различными и многое в этом вопросе зависит от состояния здоровья пациента, его хронических заболеваний и особенностей организма. При этом некоторые люди сталкиваются с редкими, нетипичными осложнениями при новом заболевании.

«Как известно, коронавирус поражает любой орган, любую систему организма. Наиболее часто речь идет о коронавирусной пневмонии, о поражении легких, но поражения могут быть практически в любой области, это непредсказуемо. У кого-то это может быть тромбоз с фатальными тромбоэмболическими осложнениями, у кого-то — тяжелый миокардит или вирусный гепатит, а у кого-то возможен перитонит — воспаление брюшной полости», — сказал он.

При этом кандидат медицинских наук отметил, что серозный перитонит является нетипичным и достаточно редким, однако встречающимся в практике врачей осложнением при COVID-19.

Также Чурадзе указал, что в случае, при котором иммунный ответ в результате нового заболевания становится патологическим и неправильным, в брюшной полости могут начать формироваться осложнения.

Кроме того, он уточнил, что основным проявлением указанного осложнения после COVID-19 является комплекс симптомов, называющийся «острым животом».

«Это сильная боль в животе, вздутие, отказ от приема пищи, отсутствие стула, интоксикация — симптомы «острого живота», которые часто сопутствуют этой патологии. В случае подобных осложнений пациентам с коронавирусной инфекцией нужно немедленно обращаться за медицинской помощью», — пояснил кандидат медицинских наук.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что будущие штаммы коронавируса могут быть более заразными, чем «Омикрон».