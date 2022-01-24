Москва, 24 января, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Мобильное приложение «Парковки Москвы» позволит оплачивать парковку в Санкт-Петербурге. Об этом 24 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парковка

По его словам, платные парковки не являются эксклюзивной приметой Москвы, а становятся стандартным решением в городах России. При этом в столице при помощи приложения «Парковки Москвы» оплачивается до 90% парковочных сессий.

«Приложение «Парковки Москвы» — надежное и удобное, и его запуск в других городах мог бы упростить жизнь многим автомобилистам-путешественникам», — написал мэр.

По его словам, в системе московского паковочного пространства зарегистрированы 125 тыс. автомобилей с петербургскими номерами, а парковку в городе на Неве ищут многие жители столицы. По договорённости с властями Санкт-Петербурга с декабря 2021 года началось тестирование в этом городе приложения «Парковки Москвы».

«Есть первые результаты. За три недели автомобилисты оплатили в новом приложении более 2 тыс. парковочных сессий. В Петербурге машины чаще всего парковались в центре — вблизи Литейного и Невского проспектов», — рассказал Собянин.