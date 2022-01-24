* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:28 — REGNUM Рахматулла Набиль, бывший глава службы национальной безопасности Афганистана, утверждает, что мулла Мохаммад Якуб, исполняющий обязанности главы министерства обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), недавно тайно посетил Россию одновременно с делегацией во главе с Амир Ханом Моттаки, министром иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ana.press

23 января Набиль написал в Твиттере, что мулла Абдул Гани Барадар, заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в настоящее время находится с тайным визитом в России.

Рахматулла Набиль сослался на некий «источник информации», но не предоставил дополнительных подробностей.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали это заявление.

Недавно представитель МИД РФ Мария Захарова призвала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воздерживаться от участия в межэтнических конфликтах. Она также высоко оценила репрессии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и арест членов партии «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Тахар.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с муллой Амир Ханом Моттаки находится в Осло, Норвегия, для участия в двухдневной встрече талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), гражданского общества и представителей США и стран Европы.