Рязань, 24 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате столкновения автомобиля и электропоезда 23 января на 284 км перегоне станций Милославское-Троекурово в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

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Организована доследственная проверка. По предварительным данным водитель Chevrolet Niva выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения на месте погибли водитель и два пассажира автомобиля, среди членов локомотивной бригады и пассажиров электропоезда пострадавших нет.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.