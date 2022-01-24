Варшава, , 09:24 — REGNUM Новый посол США в Польше Марк Бжезинский прибыл в Варшаву 23 января, но дата вручения верительных грамот пока не известна. Об этом сообщил Polske Radio пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

США и Польша Zbitnev/Shutterstock.com

Ранее, 19 января, вице-президент США Камала Харрис официально приняла присягу Бжезинского в качестве посла США в Польше.

«Мы рады, что в Варшаве будет новый посол США, потому что это позволяет нам разблокировать определенные каналы связи», — прокомментировал событие Лукаш Ясина.

Известно, что ранее Марк Бжезинский занимал должности в Совете национальной безопасности и Пентагоне. Он также был послом США в Швеции.

Марк Бжезинский — сын бывшего советника президента США по национальной безопасности и известного американского политолога польского происхождения Збигнева Бжезинского.