Пермь, , 09:23 — REGNUM В Добрянском городском округе Пермского края местный житель задержан за истязание беременной женщины. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Кулак Clker-Free-Vector-Images

Пострадавшая женщина обратилась с заявление в полицию. Она проинформировала правоохранителей о том, что ее избивает сожитель.

Установлено, что 43-летний мужчина в конце 2021 года приревновал свою сожительницу и избил ее, при этом насилие сопровождалось угрозами расправы. В ходе беседы с женщиной выяснилось, что мужчина неоднократно пускал в ход кулаки.

По факту истязания возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Ему грозит до семи лет лишения свободы.