Париж, , 09:23 — REGNUM Кандидат в президенты Франции, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен является самым опасным для республики человеком. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в беседе с газетой Journal du Dimanche.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, избрание Ле Пен президентом приведет к гражданской войне. Он также выразил мнение, что этот политик, скорее всего, выйдет во второй тур выборов.

Кроме того, добавил он, идея Ле Пен о «нулевой миграции» технически невыполнима, а фактическое прекращение притока мигрантов «нежелательно» для будущего Пятой Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу французской социологической службы Elabe, менее чем за три месяца до первого тура президентских выборов во Франции почти каждый второй житель страны предсказывает победу уходящего президента Эммануэля Макрона.

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