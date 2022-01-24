Алма-Ата, Казахстан, 24 января, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Алма-Ате с 24 января начались выплаты компенсаций сотрудникам госорганов, пострадавшим во время массовых беспорядков. Об этом сообщил заместитель главы (акима) бывшей столицы Казахстана Ильяс Усеров.

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Чиновник отметил, что зафиксировано 603 пострадавших во время исполнения служебных обязанностей от действий участников погромов. Из них большинство сотрудники правоохранительных органов — 592.

Также в ходе беспорядков пострадали шесть медиков, три сотрудника местных исполнительных органов и один журналист. Усеров сообщил, что тяжело пострадавшим выплатят по 2 млн тенге (почти $4,6 тыс.), пострадавшим в средней степени 1 млн тенге (почти $2,3 тыс.), а получившим лёгкие травмы — 500 тысяч тенге (около $1,15 тыс.).

Напомним, в Алма-Ате январские массовые беспорядки приняли наибольшие масштабы. В городе погибли 160 человек, в том числе 11 правоохранителей.