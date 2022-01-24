Грозный, , 09:21 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает террористами так называемых правозащитников, а именно: председателя организации «Комитет против пыток» Игоря Каляпина и журналистку «Новой Газеты» Елену Милашину. Он требует задержать их.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По мнению главы Чечни, народ республики очистил свою землю от террористов и будет продолжать бороться с ними впредь, а «так называемые правозащитники» являются их пособниками, и между ними и террористами «нет никакой разницы».

«Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились», — заявил чеченский лидер.

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