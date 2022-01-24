Вашингтон, 24 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Epic Games пытается оспорить в вышестоящем суде решение, которое судья Ивонн Гонсалес Роджерс вынесла в сентябре 2021 года в рамках процесса по иску разработчика видеоигр к компании Apple. Об этом 24 января сообщает портал Wccftech.

Epic Games Fortnite

В апелляционном заявлении Epic Games обращает внимание суда на то, что Роджерс «ошиблась», когда установила, что условия публикации приложений в Apple Store не нарушают антимонопольное законодательство. Компания подчеркнула, что Apple нарушает закон, пытаясь сохранить монополию на рынке приложений для iOS и «прямо устраняя всех конкурентов».

Истец также заявил, что Apple обладает «достаточной экономической мощью», чтобы заставлять разработчиков использовать созданную ей платёжную систему. Epic Games попросила отменить решение и вернуть дело Роджерс. «Если это решение не будет отменено, это перевернет установленные принципы антимонопольного законодательства», — подчеркнула компания в заявлении, добавив, что таким образом будет подорвана «разумная антимонопольная политика».

Напомним, причиной конфликта Epic Games и Apple стало то, что в августе 2020 года разработчик игры Fortnite стал продавать геймерам внутриигровую валюту через собственное приложение, а не через соответствующий сервис Apple Store. Apple обвинила компанию в нарушении условий договора и удалила Fortnite из своего магазина. В этот же день Epic Games подала в суд на IT-гиганта.