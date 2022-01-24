Санкт-Петербург, , 09:31 — REGNUM Более 70 человек эвакуировали из горящего дома на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга, один человек пострадал. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Крупный пожар в жилом доме в центре Петербурга Пресс-служба ГУ МЧС по СПб.

Сообщение о пожаре в жилом доме на Лиговском проспекте, 44 поступило на пульт дежурного 24 января в 02:59 мск. В шестиэтажном здании горели чердачные помещения и мансарды на площади 300 кв. метров.

«Из-за угрозы распространения пламени и угрозы людям, в 03:35 мск ранг пожара повысили до номера 2, — рассказали в ведомстве. — В ходе тушения из здания были эвакуированы 72 человека».

Также в пожаре пострадал один человек —62-летняя женщина с отравлением угарным газом была госпитализирована в больницу. Для размещения жильцов дома был организован пункт временного размещения на базе театра «Комедианты». Также к месту прибыл автобус ГУП «Пассажиравтотранс» для обогрева жильцов.

«В 06.22 пожар локализован», — подытожили в ведомстве.