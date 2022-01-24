Хвасон, Южная Корея, , 09:19 — REGNUM На двух фермах в южнокорейском городе Хвасон (~40 км к югу от Сеула) обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Об этом 23 января сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны

Птичий грипп Almrsal.com

По их словам, вирус был обнаружен на фермах, где в общей сложности выращивают порядка 427 тыс. куриц.

Известно, что с 8 ноября 2021 года в Южной Корее выявили 24 случая заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа среди домашней птицы.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за птичьего гриппа с ноября 2020 года по апрель 2021 года в стране было уничтожено 30 млн голов домашней птицы.

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