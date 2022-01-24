* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 24 января, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит неизвестными боевиками в Талукане, административном центре провинции Тахар в Афганистане. Об этом сообщают местные источники в Тахаре.

Убийство

Источники сообщают, что командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит после полудня 23 января четвертом округе города Талукан.

Собеседник уточнил газете «8 Собх», что убитого командира звали Гульбеддин, он был известен своей честностью.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тахаре пока никак не прокомментировали инцидент.

Стоит отметить, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили контроль над Афганистаном, ряд командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в разных провинциях были убиты неизвестными боевиками.