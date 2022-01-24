Уфа, , 09:22 — REGNUM 11 учебных заведений эвакуировали в Уфе. Об этом 24 сентября сообщает ИА «Башинформ».

Эвакуация

"Сценарий» все тот же, как и в конце прошлого года. Известно, что тревожные сообщения получили как учебные заведения в центре города, так и микрорайоне Черниковка», — сообщают журналисты.

Сейчас образовательные учреждения проверяют кинологи с собаками. Сообщается, что ученики и сотрудники эвакуированы в резервные здания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 29 декабря учеников и сотрудников эвакуировали из около 30 школ Уфы.