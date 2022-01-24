Якутия, 24 января, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Администрация посёлка Чульман в Нерюнгринском районе Якутии и правоохранительные органы не предпринимают мер по отлову безнадзорных животных, ссылаясь на федеральный закон. Об этом рассказала жительница населённого пункта NeruLife.

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомные собаки

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На ребёнка женщины напали собаки, и теперь она боится выходить из дома. Якутянка из Чульмана возмущена пассивностью чиновников и правоохранителей и считает странным ставить на одну чашу весов жизнь человека и животного. По её словам, собаки заполонили Чульман настолько, что невозможно выйти на улицу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Автодорожном округе Якутска 23 января стая собак напала на 30-летнего мужчину. Защищаясь, он случайно задушил одну из собак. 22 января собаки растерзали семилетнюю девочку. 29 декабря в Якутии от укусов погибла пожилая женщина.