Токио, , 09:16 — REGNUM Правительство Японии принесло извинения за ошибки, которые были допущены в проекте государственного бюджета на 2022 финансовый год, представленном в парламент страны. Об этом 24 января сообщает Reuters.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Как признался в ходе слушаний в бюджетной комиссии нижней палаты парламента министр по административным делам и коммуникациям Ясуси Канэко, было допущено 13 ошибок, в том числе в названии организации.

Также за допущенные ошибки извинился и министр финансов Шун Ичи Сузуки.

Читайте также: В Японии приняли бюджет с рекордными расходами на оборону

Напомним, ошибки в документе были обнаружены в отчёте о расходах министерства внутренних дел и коммуникаций представителями ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии.

По данным информационного агентства «Киодо», многочисленные опечатки и ошибки выявлялись в прошлом году и в других правительственных законопроектах, представлявшихся в парламент. В правительстве заявили, что предпримут меры, чтобы подобное больше не повторилось.