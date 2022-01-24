Краснодар, , 09:16 — REGNUM Более 300 пунктов обогрева действует на территории Краснодарского края, сообщили 24 января в пресс-службе администрации региона.

Пункт обогрева Mchs.gov.ru

Работы по устранению последствий сильного снегопада ведутся в круглосуточном режиме. На утро 24 января в расчистке трасс задействовано 226 комбинированных дорожных машин, 65 тракторов с плужным оборудованием, 30 автогрейдеров, два бульдозера, четыре погрузчика. Перерывов в движении на участках федеральных автодорог не наблюдается.

До сих пор не восстановлено автомобильное движение на Шаумянском перевале, прерванное двое суток назад. На участке дороги Майкоп — Туапсе работает шесть единиц техники. Скопления автомобилей не наблюдается. Движение грузового транспорта на Молдаванском перевале, прерывавшееся накануне, открыто со стороны Горячего Ключа с 03:00 24 января. У перевала развернут пункт обогрева. Всего на территории развернуто свыше 300 пунктов обогрева общей вместимостью 23 тыс. человек. Движение грузового транспорта по Молдовановскому перевалу открыто с 3:00 24 января.

Как сообщало ИА REGNUM, с 06:00 24 января возобновлена работа международного аэропорта «Краснодар».

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