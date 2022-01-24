Токио, 24 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Развитие ракетной программы Китая беспокоит Токио с точки зрения безопасности Японии и всего региона. Об этом японский министр обороны Нобуо Киси заявил 24 января, отвечая на вопросы депутатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

Official CTBTO Photostream Нобуо Киси

Он отметил, что Китай разместил большое количество ракет малой дальности, нацеленных на район Тайваня. В зону поражения этих ракет попадают и острова на крайнем юго-западе Японии.

Кроме того, Китай усиливает группировку ракет средней дальности DF-21 и DF-26, которые могут поразить цели на значительной части Тихоокеанского региона, а также продвинулся в разработке гиперзвуковых систем, направленных на прорыв противоракетной обороны других стран.

«Всё это вызывает обеспокоенность с точки зрения обеспечения безопасности Японии и региона в целом», — подчеркнул японский министр и добавил, что его ведомство внимательно наблюдает за этими действиями Пекина.

Премьер-министр Фумио Кисида в ходне дебатов заявил в этой связи, что Токио следует укреплять военный союз с Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США и Япония провели переговоры в формате «два плюс два» с участием министров обороны и глав дипломатий обеих стран. Стороны обсудили вызовы, которые Китай «создаёт для региона и мира», и договорились «сотрудничать в сдерживании и реагировании на дестабилизирующую деятельность».

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