Киев, 24 января, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В своем поздравлении жителей Украины с Днем соборности депутат украинской Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Николай Тищенко «потерял» половину областей страны. На это 24 января обратило внимание издание «Главред».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В поздравлении на своей странице в соцсети Facebook Тищенко пожелал Украине единства «от Киева до Закарпатья».

«Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья», — написал он в своем сообщении.

При этом позднее депутат Рады удалил эту запись, и в настоящее время на его странице опубликовано следующее поздравление: «Мы единая, сильная и независимая держава. Продолжаем сшивать Украину вместе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что в его адрес поступили сотни угроз в соцсетях после публикации заявления Лондона по Украине.