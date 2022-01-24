Ярославль, 24 января 2022, 09:18 — REGNUM Экс-заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов назначен на должность исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал правительства Иркутской области.
Указ о назначении на новую должность был подписан губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым 24 января.
Кандидатуру Романа Колесова так же должны согласовать в региональном Законодательном собрании.