Ярославль, 24 января, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Экс-заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов назначен на должность исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал правительства Иркутской области.

Областная дума Роман Колесов

Указ о назначении на новую должность был подписан губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым 24 января.

«Предварительно планируется, что в должности первого заместителя Губернатора Иркутской области Роман Колесов будет курировать вопросы, связанные с ЧС, фондом капремонта, защитой прав граждан-участников долевого строительства, региональным надзором», — сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Кандидатуру Романа Колесова так же должны согласовать в региональном Законодательном собрании.