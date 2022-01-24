Варшава, , 09:13 — REGNUM В Варшаве в воскресенье, 23 января, скончалась выдающаяся актриса театра и кино Барбара Краффтувна. Ей было 93 года. Об этом сообщает Polskie Radio.

Траур Дарья Антонова © ИА REGNUM

Актриса снялась в десятках фильмов, многие из которых стали признанной классикой польского кинематографа. Наиболее известными картинами, в которых она приняла участие, стали «Убей это и покинь город» (2020), «Правила игры» (2012), «Миллион долларов» (2011), «Последняя акция (2009)».

Барбара Краффтувна родилась 5 декабря 1928 в Варшаве. Сценическому искусству училась в Кракове. Дебютировала в театре в Гдыни в 1946 и в кино в 1953 году ролью в фильме режиссера Яна Рыбковского «Дело, которое надо уладить». Барбара Краффтувна играла в театрах Варшавы, Гдыни, Лодзи, Вроцлава. Пела и играла разные роли в одном из лучших в истории этого жанра «Кабаре джентльменов в возрасте».