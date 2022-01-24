Москва, 24 января, 2022, 09:07 — ИА Регнум. На портале mos.ru создан новый электронный проект «Город заданий», который позволит жителям Москвы участвовать в улучшении городской среды, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи

Для улучшения городской среды участники проекта будут выполнять различные онлайн‑ и офлайн-задания, например фиксировать нарушения при помощи системы видеонаблюдения, проводить опросы и др.

Некоторые задания можно сделать не выходя из дома, для других потребуется личное присутствие в определенном месте. За правильно выполненное задание будут начисляться баллы, которые можно потратить в магазине поощрений «Активного гражданина».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 24 января заработали онлайн-курсы «Школа родственного ухода».

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