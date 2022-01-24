Иркутск, 24 января, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В 2022 году ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» запланирован осмотр 2000 объектов специализированного жилищного фонда для детей-сирот, сообщает министерство имущественных отношений региона. Также разработан и утвержден график ремонтных работ и подготовки специализированного жилищного фонда к ремонтным работам. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

image4you Жилье

В качестве первоочередных работ определены многоквартирные дома в рабочих поселках Чунский, Куйтун, в Тайшете, в микрорайоне Топкинский Иркутска. Кроме того, учреждение будет осуществлять контроль за устранением строительных недостатков, допущенных застройщиками. Это застройщики ООО «Компания «Госстрой» (13 жилых домов в поселке Усть-Ордынский), АО «Восток-Центр (жилые дома в поселке Залари и Нижнеудинске), ООО «Сибелар Сити» (многоквартирные жилые дома в 10-м квартале и по улице Известковая в Шелехове).

В 2021 году ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» осуществлено 2120 выездов с целью обследования жилых помещений, в которых проживают дети-сироты. Также проверялись места общего пользования, общедомовое имущество специализированного жилищного фонда Иркутской области.

Ранее проведенные обследования показали, что ремонт требовался на 162 объектах. В 2021 году провели ремонты в 10 районах Иркутской области 93 жилых помещений и 41 общедомового имущества. Затраты на проведение ремонтных работ, обследований, исследований специализированного жилищного фонда Иркутской области в 2021 году составили 24,7 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту халатности в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Установлено неосвоение выделенных денежных средств в полном объеме, что привело к необеспечению жильем лиц из числа детей-сирот, недостижению целевых показателей и возврату в бюджет 279 млн рублей.

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