Тбилиси, , 09:06 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не будет участвовать в судебном заседании по делу о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи», директор которого Ника Гварамия также является адвокатом политика.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, адвокаты намерены передать суду несколько ходатайств. Сторона защиты постарается доказать, что данное уголовное дело имеет «политическую подоплёку», а против экс-президента якобы нет улик.

Судебное заседание пройдёт в Тбилисском городском суде. Оно назначено на 12:00 по местному времени (11:00 мск).

Ранее Саакашвили выступал на некоторых заседаниях суда. Он делал длительные (до двух часов) политические заявления. Когда дело доходило до вопросов прокурора, то политик заявлял о плохом самочувствии и отказывался продолжать участвовать в заседании.

Скашивали проходит обвиняемым по делу о жёстком разгоне протестующих в ноябре 2007 года. Также его обвиняют в растрате $2,7 млн бюджетных средств и в незаконном пересечении государственной границы Грузии.