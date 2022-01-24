Тбилиси, 24 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не будет участвовать в судебном заседании по делу о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи», директор которого Ника Гварамия также является адвокатом политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По данным журналистов, адвокаты намерены передать суду несколько ходатайств. Сторона защиты постарается доказать, что данное уголовное дело имеет «политическую подоплёку», а против экс-президента якобы нет улик.

Судебное заседание пройдёт в Тбилисском городском суде. Оно назначено на 12:00 по местному времени (11:00 мск).

Ранее Саакашвили выступал на некоторых заседаниях суда. Он делал длительные (до двух часов) политические заявления. Когда дело доходило до вопросов прокурора, то политик заявлял о плохом самочувствии и отказывался продолжать участвовать в заседании.

Скашивали проходит обвиняемым по делу о жёстком разгоне протестующих в ноябре 2007 года. Также его обвиняют в растрате $2,7 млн бюджетных средств и в незаконном пересечении государственной границы Грузии.