Москва, 24 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Москве Южную рокаду и Юго-Восточную хорду соединит 160-метровая эстакада. Об этом 24 января сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эстакада

«Для соединения Южной рокады и Юго-Восточной хорды планируется построить эстакаду протяженностью около 160 метров», — сказал Бочкарёв. Он рассказал, что сооружение в районе Царицыно возле дома 51 на улице Бехтерева.

Уточняется, что эстакада получит закруглённую форму, а вдоль дороги установят фонари. Сооружение обеспечит комфортное сообщение между двумя магистралями.