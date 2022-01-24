Краснодар, 24 января, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Международный аэропорт Краснодара возобновил работу, прерванную из-за снегопада, с 06:00 24 января, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Krr.aero Международный аэропорт Краснодара

«За текущие сутки отменены 13 рейсов. 11 находятся на запасных аэродромах. За ночь отправлено три рейса, задержанных за минувшие сутки», — уточнили в пресс-службе.

Отправлены, в частности, рейсы авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург, «Ютэйр» в Москву и «Уральских авиалинии» в Екатеринбург.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 января, аэропорт «Краснодар» фактически проработал лишь несколько часов — приём и отправку рейсов дважды приходилось приостанавливаться из-за аномального снегопада.