Екатеринбург, , 08:57 — REGNUM К концу 2022 года Центральный военный округ (ЦВО) впервые получит эскадрилью новых ударных вертолетов Ка-52. Об этом 24 января рассказал журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Вертолёт Ка-52 Vitaly V. Kuzmin

«К концу года для усиления боевой мощи бригады армейской авиации, дислоцированной в регионах Урала, планируем получить эскадрилью новых ударных вертолетов Ка-52», — сказал он.

При этом Лапин утончил, что в результате этого указанное подразделение станет первым в округе, имеющим на вооружении современные ударные вертолеты такого типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января дислоцированное в Ростовской области инженерное соединение Южного военного округа (ЮВО) пополнилось дивизионом, оснащённым новейшими инженерными системами дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие».