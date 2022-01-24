Лондон, 24 января, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что в его адрес поступили сотни угроз в соцсетях после публикации заявления Лондона по Украине.

tov_sergeant Евгений Мураев

«Лично для меня эти обвинения привели к сотням угроз в социальных сетях в мой адрес и в отношении моей семьи», — цитирует экс-депутата британская газета The Independent.

Мураев также считает, что он оказался втянут в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, Североатлантическим альянсом и Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Великобритании распространил информацию о том, что Россия якобы намерена привести к власти на Украине подконтрольное Москве правительство, которое должен возглавить бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев. После британского МИД эту информацию тут же подхватили разведывательные службы США и растиражировали через комитет сената Конгресса США по разведке.

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