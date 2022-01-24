Бодайбо, Иркутская область, , 08:55 — REGNUM Государственная социальная помощь будет оказана восьми семьям, потерявшим жилье в ночь на 22 января в результате пожара в 12-квартирном деревянном доме в Бодайбо. Подробности с внеочередного заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщает пресс-служба областного правительства.

Заседание началось с минуты молчания в память о начальнике караула 37 пожарно-спасательной части лейтенанте внутренней службы Игоре Руснакове и пожарном этой части Вадиме Найденове, погибших во время тушения этого пожара.

«Семьям погибших с нашей стороны будет оказана всесторонняя помощь, в том числе по возможности трудоустройства, устройства малолетнего ребенка Вадима Найденова в детский сад и, конечно, по решению жилищного вопроса», — сообщил глава Приангарья.

Что касается социальной помощи погорельцам, то четыре семьи, где на каждого члена доходы ниже прожиточного минимума, по областным нормативным актам получат по 113 тыс. рублей. Еще четырем семьям, у которых доходы не превышают трехкратного прожиточного минимума, выплатят по 100 тыс. рублей.

Средства на счета собственников жилья поступят в течение ближайших трех дней. Кроме того, в индивидуальном порядке выясняется, какая гуманитарная помощь необходима сейчас этим людям.

После пожара, где погибших и физически пострадавших жильцов не было, развертывания пункта временного размещения не потребовалось. Все погорельцы сейчас находятся у родственников. В сгоревшем доме было прописано 28 человек, из них восемь пенсионеров и четыре ребенка.

«Мы сегодня определились, что создаем комиссию по ликвидации последствий этого пожара, возглавлять ее будет мэр района Евгений Юмашев. Мы договорились, что в течение месяца будут решены вопросы с жильем, а также связанные с утерей имущества», — отметил Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 января в Бодайбо во время тушения пожара в 12-квартирном двухэтажном доме для поиска людей были направлены три звена газодымозащитной службы. Однако, спустя некоторое время одно звено не вышло на связь. В составе звена были начальник караула Игорь Руснаков и пожарный Вадим Найдёнов.

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