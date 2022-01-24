Ульяновск, , 08:54 — REGNUM В Ульяновске продолжают регистрировать коммунальные аварии. Ещё одна произошла в Засвияжском районе, сообщает администрация областного центра.

Труба Иван Шилов © ИА REGNUM

22 января из-за порыва на трубопроводе диаметром 200 мм на улице Западный бульвар, 16 на ряде улиц Засвияжья временно отключена холодная вода.

«В домах, расположенных в следующих границах: улица Западный бульвар — улица Автозаводская — площадь Горького — улица Полбина», — говорится в сообщении мэрии.

Отметим, что во второй половине дня 21 января в Ульяновске было закрыто движение на улице Маяковского (между улицами Энтузиастов и Белинского) для ремонта дороги, разрушенной на обоих перекрёстках из-за порыва теплотрассы. Возвращение в штатный режим работы запланировано 24 января после 10:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Ульяновске произошло двойное повреждение сети холодного водоснабжения в Киндяковке.

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