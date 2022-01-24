Москва, , 08:52 — REGNUM В Москве в 2021 году обороты малого и среднего бизнеса (МСБ) выросли на 41% по сравнению с 2020 годом и составил 3,2 трлн рублей, сообщается на портале мэра столицы.

Малый бизнес Agency-kaluga

Доля малых предприятий в столице в общем обороте предприятий торговли и услуг Москвы выросла на 0,3%, до 21,7%. Растет и количество субъектов МСП. По данным налоговых реестров, их число в Москве на начало 2022 года достигло 778,5 тыс.

На начало 2022 года в реестр МСП включено более 352 тыс. индивидуальных предпринимателей Москвы, что на 16,7% больше, чем в начале 2021 года. Число юрлиц — субъектов малого и среднего предпринимательства — к январю 2022 года составило около 426,3 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве предприятия малого бизнеса стали активнее выкупать арендуемую у города недвижимость.

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