Кабул, , 08:51 — REGNUM Неожиданный визит бывшего специального представителя США по Афганистану в Катар и его секретные встречи вызвали ряд предположений о целях его действий.

Залмай Халилзад Defense.gov

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», Залмай Халилзад, бывший спецпредставитель США по Афганистану и автор катарского соглашения, прибыл в Доху одновременно с неоднозначными заявлениями президента США Джо Байдена о том, что никто не может объединить Афганистан в рамках единого правительства.

Некоторые источники говорят, что недавние заявления Байдена «попахивают» стремлением к распаду страны, и что на этот раз Халилзад приехал в Катар, чтобы попытаться развалить Афганистан.

Эксперты говорят, что американцы, похоже, пытаются обострить тему развала Афганистана и привнести высказывания Байдена в общественное мнение региона, мира и народа Афганистана.

По мнению экспертов, учитывая геополитическое положение Афганистана как связующего звена между Южной и Центральной Азией, Соединенные Штаты могли бы лучше маневрировать против Китая, России и других стран региона, если бы страна распалась и погрязла в междуусобицах.

Некоторые источники, подчеркивая то обстоятельство, что Халилзад до сих пор является советником Госдепартамента США, полагают, его визит в Доху является частью планов Вашингтона в отношении Афганистана и усилий по началу процесса дезинтеграции.

В то же время, другие источники считают, что американский дипломат отправился в Доху, чтобы завершить свою неудавшуюся миссию (соглашение в Дохе) и создать инклюзивное правительство с участием всех афганских этносов.