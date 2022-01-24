Пекин, 24 января, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Эпидемическая ситуация в некоторых административно-территориальных единицах Китая ухудшилась из-за вспышки коронавирусной инфекции в Пекине. Это 24 января следует из обнародованных региональными комитетами здравоохранения страны данных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, в провинции Хэбэй, которая прилегает к китайской столице, за последние 24 часа выявили три случая заражения коронавирусом, при том, что последний пациент с локальным заражением SARS-CoV-2 выздоровел здесь еще месяц назад.

Кроме того, в восточной китайской провинции Шаньдун, где в течение долгого времени тоже не наблюдалось локальных вспышек нового заболевания, также были выявлены заразившиеся коронавирусом.

При этом в целом эпидемическая обстановка в стране является стабильной и на территории 11 из 31 регионов не было выявлено ни одного даже завозного случая заражения коронавирусом.

Отметим, на протяжении нескольких последних дней в Пекине было выявлено порядка 40 новых носителей SARS-CoV-2, включая штаммы «Омикрон» и «Дельта».