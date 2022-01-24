Москва, 24 января, 2022, 08:49 — ИА Регнум. До семи градусов мороза ожидается в Москве 24 января, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

«Сегодня столичный регион окажется в области повышенного атмосферного давления, благодаря чему вероятность осадков ожидается минимальная, из-за туч может неуверенно выглянуть солнце, а столбики термометров будут колебаться в пределах своей климатической нормы», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная с прояснения погода без существенных осадков. Температура воздуха опустится до семи градусов мороза, в Подмосковье — до девяти градусов ниже нуля.

Скорость ветра не превысит шести метров в секунду. При этом атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце нынешней недели жителей столицы России ожидает потепление до −2… −4 °С.