Сеул, 24 января, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Посольство Японии в Сеуле отказалось принять подарок президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина к Новому году по лунному календарю, заявив, что на коробке подарка изображены острова Токто, расположенные в Японском море. Об этом 22 января сообщило Yonhap News со ссылкой на японские источники.

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Известно, что администрация южнокорейского лидера отправила подарочную коробку с традиционным ликером и другими предметами послу Коичи Аибоси и другим иностранным послам в Сеуле по случаю Нового года по лунному календарю, который выпадает на 1 февраля.

Отмечается, что посольство Японии вернуло подарок, так как, согласно сообщениям, на коробке есть иллюстрация, напоминающая изображение южнокорейских островов Токто, на обладание которым претендует Япония.

Возвращая подарок, японская сторона также выразила протест и свою территориальную позицию в отношении островов.

Острова Токто в Японском море являются предметом спора между Токио и Сеулом. Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Между тем власти Южной Кореи, как и руководство КНДР, заявляют, что эти острова всегда входил в состав корейского государства. Сейчас острова Токто контролируются армией Южной Кореи.