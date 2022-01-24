Китай испытал новейший цельнокомпозитный беспилотник Wing Loong-1E
Пекин, 24 января, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Семейство больших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Wing Loong», разработанное Китаем пополнилось новой модель, изготовленную из полностью композитных материалов, сообщает агентство Синьхуа.
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Беспилотный летательный аппарат Wing Loong II Pterodactyl I
Цельнокомпозитный многоцелевой большой беспилотный летательный аппарат «Wing Loong-1E» успешно завершил свой первый полет 18 июня текущего года, сообщила Авиационная промышленная корпорация Китая (AVIC).
Большой беспилотный летательный аппарат совершил успешный автономный взлет, а затем и свой первый полет, продлившийся 22 минуты. Причем беспилотник все время находился в хорошем состоянии, сообщили в AVIC.