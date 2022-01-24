Ростов-на-Дону, 24 января, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в часы пик 24 января образовались многокилометровые пробки из-за снегопада. На дорожную ситуацию повлияли также аварии, спровоцированные непогодой.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», уровень автомобильных заторов достиг девяти баллов. Наиболее сложная ситуация складывается на участках улиц Особенной, Доватора, Вавилова, проспекта Нагибина. Улучшение ситуации предполагается к 10:00 мск. К этому времени прогнозируется снижение уровня пробок до восьми баллов.

ИА REGNUM сообщало, что Ростов-на-Дону в выходные дни расчищали от снега десятки единиц техники. С лопатами на улицы вышли сотрудники коммунальных служб.