Омск, , 08:46 — REGNUM Перед судом предстанет бывший начальник УМВД России по городу Омску, обвиняемый в получении взяток. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 января в следственном управлении СКР по Омской области.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Завершено расследование уголовного дела против экс-начальника УМВД по Омску (ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере») и его подчиненного — руководителя отдела по исполнению административного законодательства (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ — «Посредничество во взяточничестве»).

По данным следствия, в течение двух лет начальник УМВД по Омску получил через посредника (подчинённого) от предпринимателя (владельца сети массажных салонов) взятки — 6,45 млн рублей. Деньги предназначались за «общее покровительство и попустительство противозаконной деятельности предпринимателя», непривлечение его к административной ответственности.

Также высокопоставленный полицейский через посредника-подчинённого получил от другого предпринимателя, занимающегося реализацией немаркированной алкогольной и табачной продукции, взятку в сумме 480 тысяч рублей. В данном случае речь также шла об общем покровительстве, попустительстве противозаконной деятельности, непривлечении к административной ответственности.

В апреле 2021 года подозреваемых задержали сотрудники областного УФСБ. Они были заключены под стражу. Впоследствии подчинённому изменили меру пресечения, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Материалы дела против него выделены в отдельное производство.

В ходе следствия начальник признал вину частично, подчинённый — в полном объёме. Их уволили из органов внутренних дел за совершение порочащего проступка. Арестовано имущество начальника (два автомобиля, жилое помещение) на общую сумму более 8 млн рублей, имущество подчинённого (дом и земельные участки) — на 3,3 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Омска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника таможенного поста.

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