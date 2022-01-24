Уфа, 24 января, 2022, 08:49 — ИА Регнум. 25 тонн молока ежесуточно перерабатывают производственные цеха «Молочной кухни» в Башкирии. Об этом 24 января сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Razvitie-krohi.ru Детская молочная кухня

По его словам, в Башкирии самая разветвленная в России сеть молочных кухонь.

«Мы выдаем и продаем молочную продукцию и сухие смеси в 55 фирменных раздаточных пунктах и в 17 госаптеках, расположенных на территории Башкортостана. В населенные пункты, где нет раздаточных пунктов и госаптек, выезжают автолавки, они дополнительно охватывают еще 64 территории. Уже подключили к выдаче молочной продукции некоторые наши сетевые магазины», — сообщил он, отметив, что производственные цеха «Молочной кухни» работают в Октябрьском, Стерлитамаке, Уфе, Нефтекамске, Сибае, Верхних Кигах и Белорецке.

Отметается, что в этих цехах, которые оснащены современным оборудованием, каждые сутки суммарно перерабатывают 25 тонн молока. В результате были созданы три сотни дополнительных рабочих мест.

Хабиров отметил, что руководство региона намерено и в дальнейшем развивать молочную кухню.