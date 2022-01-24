Заиграевский район, Бурятия, 24 января, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Заиграевском районе Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, в котором пострадал ребёнок. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Днём 23 января, 46-летний водитель автомобиля Mazda, следуя со стороны посёлка Сосновый Бор в направлении посёлка Эрхирик не справился с управлением и врезался в столб.

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил 10-летний пассажир транспортного средства, мальчик госпитализирован в ДРКБ», — отметили в управлении.

Как отмечается, всего за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 19 происшествий с механическими повреждениями транспортных средств.