Магадан, , 08:56 — REGNUM Магаданская область оказалась в десятке регионов, наименее привлекательных для туристов. В Национальном туристическом рейтинге по итогам 2021 года, исследования для которого провели журнал о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», Колыма заняла 80 место из 85 возможных.

Туризм на Байкале

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Еврейская АО заняла в рейтинге 83-ю строчку, а Чукотка — последнюю. Забайкалье определилось на 73 месте, Якутия — на десять позиций выше. Приамурье заняло 58 место, Хабаровский край — 42-е. Камчатка — на 69 месте, Бурятия — на 49 позиции.

В лидерах Приморье с шестым местом и Сахалин — на 20 месте.

Как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербург вошёл в топ-3 популярных туристических направлений Российской Федерации, доступных по новому этапу программы кешбэка для путешественников.