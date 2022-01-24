Пекин, , 08:44 — REGNUM Книга по истории работы с общественностью Коммунистической партии Китая (КПК) была опубликована в Китае, сообщает 24 января агентство Синьхуа.

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Отдел пропаганды Центрального комитета КПК организовал составление книги. В книге из 11 глав рассказывается о столетних усилиях Партии по укреплению связей с общественностью и информационно-пропагандистской деятельности, нацеленных на служение делу Партии и народа. Кроме того, в ней освещаются исторические достижения и изменения в работе партии после 18-го Съезда КПК.

В Книге документируются важные мысли, принципы, события и мероприятия в истории пиара Партии, а также анализируются призонные традиции традиции и бесценный опыт, накопленный Партией в улучшении коммуникации и расширении охвата пропаганды.