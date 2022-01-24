Хост, Афганистан, 24 января, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили, что 3,5 мегаватт импортируемой в Афганистан электроэнергии были подключены к аэропорту Хоста при финансовой поддержке министра внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддина Хаккани.

Forbes.ru Электроэнергия

Как сообщило информационное агентство «Бахтар», проект был сдан в эксплуатацию 23 января, его стоимость составила 9,5 миллиона афгани.

«Бахтар» не сообщило о происхождении денег у Сираджуддина Хаккани на финансирование проекта.

Напомним, «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являлась военным крылом «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение 20 лет войны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против международных сил и бывшего афганского правительства; руководил ею Анас Хаккани, младший брат Сираджуддина Хаккани. Позже Анас Хаккани был арестован и некоторое время провел в афганской тюрьме.

«Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и непосредственно Анас Хаккани установила финансовые связи с богатыми арабскими странами Персидского залива и с зарубежными афганскими и арабскими инвесторами, поддерживающими движение.

Сообщается также, что организация управляла сложной структурой афганской торговли наркотиками и контрабанды драгоценных камней и минеральных ресурсов. Но в СМИ мало сообщалось о личном богатстве членов семьи Хаккани.

Учитывая то, что прошло относительно немного времени с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, и самой большой проблемой движения является нехватка денег, неясно, откуда средства у Сираджуддина Хаккани, лидера «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находящегося в международном розыске.