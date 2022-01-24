Париж, 24 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Ушел из жизни французский дизайнер, фотограф и основатель дома моды Mugler Тьерри Мюглер, ему было 73 года.

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«Мы с огромным трепетом объявляем о кончине господина Манфреда Тьерри Мюглера… 23 января 2022 года», — говорится на странице дизайнера в Facebook.

Мировая известность к нему пришла в 1980-х. В 1992 году он учредил свой парфюмерный бренд.

В 2002 году он покинул пост креативного директора своего дома моды, продолжив шить одежду и устраивать показы.